Москвичей предупредили об аномальной жаре

МЧС: С 18 по 22 апреля в Москве будет на 7 градусов теплее нормы

В Москве с пятницы, 18 апреля, по вторник, 22 апреля, прогнозируется температура на семь градусов и более выше нормы. Об аномальной жаре жителям столицы сообщили в пресс-службе МЧС.

«В период с 18 по 22 апреля 2025 года в городе Москве ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — сказано в сообщении ведомства.

Чтобы обезопасить себя и пережить эти дни максимально комфортно, жителям столицы порекомендовали носить головные уборы и одежду из натуральных тканей, пить много воды и по возможности оставаться в тени. Помимо этого, в пресс-службе МЧС напомнили о важности соблюдения требований пожарной безопасности и призвали исключить обращение с открытым огнем.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Забайкальского края о высокой пожароопасности в регионе до конца этой недели.