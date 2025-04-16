Жителей одного региона РФ предупредили об угрожающей ему опасности

Вильфанд предупредил жителей Забайкальского края о высокой пожароопасности

Высокая пожароопасность ожидается в Забайкальском крае до конца недели. Об этом жителей одного российского региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в данный момент в Забайкалье установилась теплая погода. Аналогичная ситуация наблюдается и в Якутии, где к выходным воздух в дневные часы будет прогреваться примерно до плюс 10 градусов. Между тем, уточнил эксперт, в первом регионе в ближайшие дни будет наблюдаться высокий риск пожарной опасности. «Прогнозируется повышенная вероятность четвертого, то есть высокого, класса пожарной опасности до конца этой недели», — добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что летом 2025 года в Московской области будет наблюдаться второй-третий класс пожаропасности. Он отметил, что при втором обязательно проведение наземного патрулирования в лесных массивах с 11 до 17 часов, а также авиационного, которое требуется осуществлять через один-два дня. При третьем классе пожароопасности патрулирование проводится на три часа дольше, а надзор с помощью авиации осуществляется до двух раз в день.

