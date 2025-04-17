Муж Хилари Дафф жестко ответил уличившему его жену в ботоксе хейтеру

Певец Мэттью Кома ответил хейтеру, который уличил актрису Хилари Дафф в ботоксе

Певец Мэттью Кома жестко ответил хейтеру, который уличил его жену, певицу и актрису Хилари Дафф, в использовании ботокса. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость поделилась с фанатами новыми снимками, на которых она запечатлена в желтом костюме. Звезда позировала перед камерой с нюдовым макияжем и распущенными волосами, уложенными в локоны.

Многие пользователи сети восхитились моложавой внешностью Дафф, но один из них обвинил ее в применении ботокса. «И зачем она делает ботокс? Теперь она такая же, как остальные», — прокомментировал юзер с никнеймом @yourbutterfly08. Муж поп-исполнительницы, в свою очередь, решил защитить ее. «Бабочка, иди-ка ты отсюда», — написал он.

В феврале актер Тейлор Лотнер и экс-возлюбленный актрисы и певицы Селены Гомес ответил на критику изменений в ее внешности.