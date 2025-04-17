Мужчину осудили на 14 лет за попытку подрыва военной техники ВС России

Мужчину осудили на 14 лет за попытку подрыва техники ВС РФ в Херсонской области

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы Игоря Цапа за попытку подрыва военной техники Вооруженных сил России (ВС РФ) в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта») и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом на 50 тысяч рублей.

По данным ведомства, в феврале 2024 года Цап решил подорвать военнослужащих и технику Российской армии. 27 апреля он купил гранату, которая была с деактивированным взрывателем, о чем осужденный не знал. 28 апреля мужчина принес гранату на место заправки военной техники, установил «растяжку», надеясь, что военный бензовоз наедет на нее во время утренней заправки. Однако Цап не смог осуществить задуманное, так как его задержали.

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