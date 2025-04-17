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17:16, 17 апреля 2025Силовые структуры

Мужчину осудили на 14 лет за попытку подрыва военной техники ВС России

Мужчину осудили на 14 лет за попытку подрыва техники ВС РФ в Херсонской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы Игоря Цапа за попытку подрыва военной техники Вооруженных сил России (ВС РФ) в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта») и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом на 50 тысяч рублей.

По данным ведомства, в феврале 2024 года Цап решил подорвать военнослужащих и технику Российской армии. 27 апреля он купил гранату, которая была с деактивированным взрывателем, о чем осужденный не знал. 28 апреля мужчина принес гранату на место заправки военной техники, установил «растяжку», надеясь, что военный бензовоз наедет на нее во время утренней заправки. Однако Цап не смог осуществить задуманное, так как его задержали.

Ранее стало известно, что в Тюмени задержали четырех студентов при поджоге локомотива, один из них загорелся при совершении преступления.

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