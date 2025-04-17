На Украине назвали обманом условия армейского контракта для молодежи

Депутат Камельчук: Условия армейского контракта для 18-24 летних — прямой обман

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что рекламный ролик об условиях армейского контракта для 18-24 летних украинцев является прямым обманом. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, информация о двух миллионах гривен за армейский контракт для молодежи не соответствует действительности. Камельчук отметил, что деньги выдаются не сразу, а частями, если доживешь до конца контракта.

«Это ролик о маразме. Я уверен, что они потратили деньги на социологию, на какую-то рекламную кампанию, которая им сказала, что так надо снимать и именно такими словами говорить», — заявил Камельчук.

Ранее Минобороны Украины показало агитационное видео для молодых украинцев, в котором говорится, что умереть за свою страну — это «финансово выгодно и престижно». На видео девушка апеллирует к бедности украинцев и говорит, что «деньги — зло, зачем тебе лишние 2 миллиона гривен».