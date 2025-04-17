The Economist: На Украине растет монополизация власти Зеленского

На Украине растет монополизация власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Отмечается, что худшей уязвимостью Украины является политическая. Как сообщает издание, с начала конфликта граждане страны столкнулись с дилеммой: публично заявлять о коррупции и других проблемах с риском подрыва международной поддержки или молчать, что приводит к закреплению единоличной власти Зеленского.

«Привлечение внимания к некомпетентности, коррупции или неэффективному управлению со стороны правительства рискует подорвать международную поддержку. Но молчание означает принятие растущей монополии Зеленского на власть, которая иногда подрывала эффективность государства и даже сами военные усилия», — говорится в публикации.

Ранее политолог Андрей Суздальцев высказался о шансах Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вернуться на пост президента Украины. По его мнению, вероятность такого развития событий мала.