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15:55, 17 апреля 2025Бывший СССР

На Западе признали стремление Зеленского к единоличной власти

The Economist: На Украине растет монополизация власти Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине растет монополизация власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Отмечается, что худшей уязвимостью Украины является политическая. Как сообщает издание, с начала конфликта граждане страны столкнулись с дилеммой: публично заявлять о коррупции и других проблемах с риском подрыва международной поддержки или молчать, что приводит к закреплению единоличной власти Зеленского.

«Привлечение внимания к некомпетентности, коррупции или неэффективному управлению со стороны правительства рискует подорвать международную поддержку. Но молчание означает принятие растущей монополии Зеленского на власть, которая иногда подрывала эффективность государства и даже сами военные усилия», — говорится в публикации.

Ранее политолог Андрей Суздальцев высказался о шансах Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вернуться на пост президента Украины. По его мнению, вероятность такого развития событий мала.

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