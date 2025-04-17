На Западе признали стремление Зеленского к единоличной власти

На Украине растет монополизация власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет британский журнал The Economist.
Отмечается, что худшей уязвимостью Украины является политическая. Как сообщает издание, с начала конфликта граждане страны столкнулись с дилеммой: публично заявлять о коррупции и других проблемах с риском подрыва международной поддержки или молчать, что приводит к закреплению единоличной власти Зеленского.
«Привлечение внимания к некомпетентности, коррупции или неэффективному управлению со стороны правительства рискует подорвать международную поддержку. Но молчание означает принятие растущей монополии Зеленского на власть, которая иногда подрывала эффективность государства и даже сами военные усилия», — говорится в публикации.
Ранее политолог Андрей Суздальцев высказался о шансах Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вернуться на пост президента Украины. По его мнению, вероятность такого развития событий мала.