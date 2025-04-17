На Земле усилилась магнитная буря

Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня мощности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Ученые оценили мощность как G4 — «очень сильно». Максимальной отметкой является G5 — «экстремально сильно».
При таком уровне на Земле возникают серьезные помехи радиосвязи и сбои спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут наблюдаться даже в тропиках.
Как отмечает РБК, 16 апреля северное сияние увидели жители Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Свердловской областей, а также республики Марий Эл и Ямало-Ненецкого автономного округа.
С утра среды, 16 апреля, магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до Земли добрались два огромных солнечных протуберанца, которые ударили по магнитосфере. Магнитная буря, вызванная этим, продлится с перерывами до утра четверга, 17 апреля.