На Земле усилилась магнитная буря

Институт геофизики: Магнитная буря на Земле усилилась до G4

Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня мощности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Ученые оценили мощность как G4 — «очень сильно». Максимальной отметкой является G5 — «экстремально сильно».

При таком уровне на Земле возникают серьезные помехи радиосвязи и сбои спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут наблюдаться даже в тропиках.

Как отмечает РБК, 16 апреля северное сияние увидели жители Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Свердловской областей, а также республики Марий Эл и Ямало-Ненецкого автономного округа.

С утра среды, 16 апреля, магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до Земли добрались два огромных солнечных протуберанца, которые ударили по магнитосфере. Магнитная буря, вызванная этим, продлится с перерывами до утра четверга, 17 апреля.

