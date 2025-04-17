Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:57, 17 апреля 2025Экономика

На Земле усилилась магнитная буря

Институт геофизики: Магнитная буря на Земле усилилась до G4
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня мощности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Ученые оценили мощность как G4 — «очень сильно». Максимальной отметкой является G5 — «экстремально сильно».
При таком уровне на Земле возникают серьезные помехи радиосвязи и сбои спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут наблюдаться даже в тропиках.

Как отмечает РБК, 16 апреля северное сияние увидели жители Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Свердловской областей, а также республики Марий Эл и Ямало-Ненецкого автономного округа.

С утра среды, 16 апреля, магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до Земли добрались два огромных солнечных протуберанца, которые ударили по магнитосфере. Магнитная буря, вызванная этим, продлится с перерывами до утра четверга, 17 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ЕС антироссийской резолюции

    В Британии заявили о планах Вашингтона подписать торговую сделку с Лондоном

    Названа причина смерти звезды сериала «Сплетница»

    На Украине пристыдили не желающих добровольно идти в ВСУ

    В Великобритании оценили идею Мерца передать Украине Taurus

    Белла Хадид разместила фото в купальнике

    На Земле усилилась магнитная буря

    Военкор сообщил о самом мощном с начала СВО ударе по городу в Харьковской области

    В результате атаки дрона ВСУ в российком регионе пострадал боец «Орлана»

    В МИД прокомментировали возможное продление моратория на удары по энергетике Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости