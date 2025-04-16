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10:34, 16 апреля 2025Экономика

На Земле началась магнитная буря

Синоптик Тишковец: На Земле началась сильная магнитная буря
Мария Черкасова

Фото: Shutterstock / Fotodom

На Земле началась мощная магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца, которые ударили по магнитосфере. Магнитная буря, вызванная этим, продлится с перерывами до утра четверга, 17 апреля. Пик уровня возмущений пришелся на утро среды, 16 апреля (уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря) и в ночь и на утро четверга (G2 и G1 — средняя и слабая буря).

Синоптик отметил, что некоторые жители России смогут увидеть полярные сияния — даже в средних широтах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в течение рабочей недели погода в Москве будет на пять градусов выше климатической нормы. В среду, 16 апреля, воздух прогреется до плюс 19-21 градусов. В четверг в столице ожидается облачность, небольшие дожди возможны, но все равно будет высокая температура — плюс 16-18 градусов. В пятницу — плюс 18-20 градусов, что соответствует майской погоде.

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