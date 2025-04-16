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07:45, 16 апреля 2025Экономика

Магнитная буря усилилась на Земле

ИПГ: Магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетМагнитные бури:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ИПГ).

По данным Института, умеренные магнитные бури уровня G2 способны вызвать проблемы в энергетических системах. Также они опасны перебоями в радионавигации и нарушениями высокочастотной радиосвязи. Кроме того, бури вызывают полярные сияния на широтах до 50 градусов.

Ранее россиянам объяснили, для кого магнитные бури могут быть особенно опасны. Уточняется, что прежде всего колебаний магнитосферы стоит опасаться обладателям хронических заболеваний сердца, головы, сосудов, легких, печени и почек.

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