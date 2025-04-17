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19:52, 17 апреля 2025Культура

Natan отреагировал на слухи о примирении с женой после измен

Рэпер Natan опроверг примирение со своей женой после скандала с изменами
Андрей Шеньшаков

Фото: @natan_official

Певец Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan, опроверг информацию о том, что его супруга Анастасия Швецова вернулась к нему после измен. Об этом он рассказал в беседе Telegram-каналу «Звездач».

Natan заявил, что очень хотел бы примирения, но пока жена не простила его.

«Вам нужно сейчас пока последить за ходом событий, а дальше мы уже будем подтверждать официально — помирились мы или нет», — сообщил Алишер.

Ранее стало известно, что рэпер Natan пообещал оставить жене дом и три четверти заработков при разводе.

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