Необходимость стирать одежду сразу после покупки объяснили одной отвратительной причиной

Блогерша Риккетс призвала стирать вещи после покупки из-за риска получить лишай

Блогерша назвала отвратительную причину, из-за которой необходимо стирать новую одежду сразу после покупки. Материал публикует New York Post (NYP).

Блогерша Мей Риккетс рассказала, что заболела стригущим лишаем во время работы консультантом в примерочной одного популярного магазина. «Пожалуйста, не носите вещи без предварительной стирки. Я знаю, как хочется сразу надеть новый наряд, но существует риск столкнуться с такими же последствиями», — объяснила инфлюэнсер.

Врачи предупреждают, что стригущий лишай действительно может распространяться через одежду, полотенца и постельное белье, которые не были продезинфицированы после использования человеком с трихофитией. «Причем я просто брала одежду в руки — я ее даже не надевала. И все равно получила лишай. Будьте осторожны», — призвала Риккетс.

Ранее в апреле стало известно о непригодной для стирки в машине вещи.