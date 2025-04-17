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17:24, 17 апреля 2025Ценности

Необходимость стирать одежду сразу после покупки объяснили одной отвратительной причиной

Блогерша Риккетс призвала стирать вещи после покупки из-за риска получить лишай
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Блогерша назвала отвратительную причину, из-за которой необходимо стирать новую одежду сразу после покупки. Материал публикует New York Post (NYP).

Блогерша Мей Риккетс рассказала, что заболела стригущим лишаем во время работы консультантом в примерочной одного популярного магазина. «Пожалуйста, не носите вещи без предварительной стирки. Я знаю, как хочется сразу надеть новый наряд, но существует риск столкнуться с такими же последствиями», — объяснила инфлюэнсер.

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Врачи предупреждают, что стригущий лишай действительно может распространяться через одежду, полотенца и постельное белье, которые не были продезинфицированы после использования человеком с трихофитией. «Причем я просто брала одежду в руки — я ее даже не надевала. И все равно получила лишай. Будьте осторожны», — призвала Риккетс.

Ранее в апреле стало известно о непригодной для стирки в машине вещи.

ЖЗЛ
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