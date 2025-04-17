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20:22, 17 апреля 2025Ценности

Новое бикини Skims сравнили в сети с туалетной бумагой

Мария Винар

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Пользователи сети подвергли критике новое бикини бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на необычный дизайн раздельного купальника. На размещенном скриншоте видно, что бюстгальтер и плавки оформлены пышными белыми воланами и тонкими завязками.

Так, многие юзеры платформы подняли на смех товар, который предпринимательница предложила покупателям. «Это мочалка, приклеенная к веревке?», «Не может быть, чтобы кто-то платил за эту мерзость», «Даже модель понимает, что это отстой», «Как дешево и уродливо это выглядит», «Эти оборки похожи на дешевую туалетную бумагу», «Ким должна отправить этот купальник Бьянке [Цензори]. Ей точно понравится», — писали они в комментариях под скриншотом.

В декабре прошлого года зоозащитники похвалили Ким Кардашьян за меховое бикини в коллекции Skims.

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