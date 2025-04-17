Объявлена дата выборов в парламент Молдавии

Выборы в парламент Молдавии назначили на 28 сентября

В Молдавии назначили дату парламентских выборов на 28 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пятьдесят семь депутатов (в парламенте Молдавии 101 мандат — прим. «Ленты.ру») проголосовали за то, что 28 сентября пройдут выборы в парламент. Спасибо. Этот выбор действительно имеет решающее значение», — высказался председатель парламента Игорь Гросу по итогам голосования.

Отмечается, что представители блока коммунистов и социалистов парламента выступили против назначения даты выборов на сентябрь, настаивая на проведении их в конце июля. Они объяснили свое требование желанием граждан «избавиться от этой власти».

Ранее депутаты от оппозиции покинули парламент перед выступлением президента Молдавии Майи Санду. В первую очередь с заседания ушли представители блока коммунистов и социалистов.