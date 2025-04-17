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11:06, 17 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт рассказал о раскладе сил в зоне СВО

Военный эксперт Прохватилов: Наступление идет равномерно по всей линии фронта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия равномерно наступает по всей линии боевого соприкосновения, сообщил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Обстановку на фронте он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Наступление русской армии идет равномерно по всей линии боевого соприкосновения. В этом плане даже запущен мем о нанесении тысячи порезов. Отдельные вылазки, такие как наступление в направлении города Сумы, на мой взгляд, носят отвлекающий характер с целью побудить [Вооруженные силы Украины] ВСУ скорее вывести свои войска из Курской области, а также из того кусочка Белгородской области, где они успели закрепиться. Никаких других тактик, стратегий я не вижу», — поделился эксперт.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что в целом тактическая инициатива находится на стороне Российской армии.

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Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по одной из лесополос на сумском направлении и пресекли ротацию ВСУ на данном участке фронта.

До этого сообщалось об уничтожении штурмовой группы ВСУ в Сумской области. Она была поражена российскими войсками на выходе из населенного пункта Юнаковка.

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