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20:43, 17 апреля 2025Ценности

Ольга Бузова показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @buzova86

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова показала фигуру в откровенном купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась с фанатами пляжными фото. На них она запечатлена в бикини, оформленном черно-белым анималистичным принтом и тонкими завязками. Кроме того, знаменитость повязала на талию юбку, уложила волосы в гладкий хвост и надела солнцезащитные очки. «Один пляжный день в картинках», — гласит описание под постом.

Подписчики, в свою очередь, разделились во мнениях по поводу формы артистки и принялись обсуждать ее в комментариях. «Олечка, ужин срочно врагу!», «Ты прекрасна в любом возрасте, но в последнее время ты заметно округлилась», «Оля на массе?», «Классная фигура», «С возрастом стала только красивее», «Очень женственная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова сделала новый прокол на теле со словами «не могу остановиться».

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