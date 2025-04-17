Основателя российского рехаба осудят по делу о расправе над постояльцем

В Саратове основателя рехаба и еще 8 человек будут судить по делу об убийстве

В Саратове будут судить девять причастных к расправе над 25-летним постояльцем частного реабилитационного центра. Об этом сообщает ГТРК «Саратов».

По ее данным, потерпевшего истязали, завернули в ковер, зафиксировали скотчем и веревками. Затем его отнесли на веранду дома. Из-за переохлаждения и асфиксии мужчины не стало.

К расправе причастны два сотрудника рехаба и десять человек, которые лечились там от алкогольной и наркотической зависимости. Отмечается, что реабилитационный центр закрылся после задержания его основателя. Он сейчас находится под домашним арестом. Остальные фигуранты дела заключены под стражу.

Суммарно следователи провели 100 допросов, 35 очных ставок и 30 экспертиз. Уголовное дело передано в суд. Трое мужчин заключили контракт с Минобороной России и отправились в зону специальной военной операции, поэтому дела в отношении их приостановили.