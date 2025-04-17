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10:38, 17 апреля 2025Силовые структуры

Остановивший автобус при помощи оружия россиянин оказался риелтором

Водитель BMW, остановивший автобус с женой в Ленобласти, оказался риелтором
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Вооруженный россиянин стал фигурантом дела после остановки автобуса с его женой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Наряд ДПС остановил 45-летнего водителя BMW, который накануне догнал автобус с пассажирами на Приморском шоссе в Ленинградской области и заставил жену уехать с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, мужчина, работающий агентом по недвижимости, с ружьем и угрозами вывел сожительницу из транспорта, а затем скрылся с места преступления. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Сотрудникам правоохранительных органов задержанный пояснил, что сделал это из-за переживаний за супругу — женщина поздно возвращалась домой в окружении других мужчин. Сейчас он находится в СИЗО.

В его доме силовики обнаружили самозарядный карабин «Сайга-410К». Оружие направлено на экспертизу.

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