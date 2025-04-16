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12:42, 16 апреля 2025Силовые структуры

Вооруженный россиянин стал фигурантом дела после остановки автобуса с его женой

В Ленобласти ищут водителя, с ружьем остановившего автобус ради поездки с женой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Вооруженный карабином россиянин на BMW догнал автобус и заставил жену уехать с ним

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники полиции ищут вооруженного карабином водителя BMW, который накануне догнал автобус с пассажирами на Приморском шоссе и заставил жену уехать с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомство с заявлением обратился сам водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Зеленогорск — Озерки». Он пояснил, что вечером 14 апреля неизвестный мужчина перегородил дорогу на Приморском шоссе и, угрожая ружьем, заставил его открыть дверь. После этого он вывел свою 41-летнюю жену из салона и скрылся с места преступления.

Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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