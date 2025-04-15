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11:26, 15 апреля 2025Россия

Вооруженный карабином россиянин на BMW догнал автобус и заставил жену уехать с ним

Вооруженный карабином мужчина догнал автобус в Петербурге и заставил жену уехать
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Мужчина, вооруженный карабином, на автомобиле BMW догнал автобус на Приморском шоссе, следовавший в Санкт-Петербург, и заставил жену уехать с ним. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россиянин преградил путь общественному транспорту и вывел из салона гражданку. Вместе они сели в машину и уехали. Пассажиры остались в недоумении.

Сотрудник автобусного парка обратился в полицию. Мужчина поведал оперативникам, что на Приморском шоссе перед автобусом встал BMW, после чего мужчина с охотничьим карабином заставил открыть дверь автобуса и вывел оттуда свою жену. Работник продолжил рейс и уехал.

В полиции объявили «Фонтанке» о начавшейся проверке.

Ранее сообщалось, что житель Нефтекамска зверски избил жену и три дня не решался вызвать ей скорую помощь.

ЖЗЛ
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