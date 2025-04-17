Озвучена справедливая цена квартиры в России

Финансист Селезнев: Справедливая цена однокомнатной квартиры в России — ₽3 млн

Справедливая цена однокомнатной квартиры в России не должна превышать три миллиона рублей. Такое мнение озвучил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, пишет «Газета.ru».

«Справедливая стоимость квартиры — это то, что определяет рынок, без вмешательства сторонних факторов, например, госсубсидий на покупку ипотечных квартир. Косвенно можно определить равновесную цену на квартиры так, что они должны соотноситься со средним размером заработка», — пояснил финансист и отметил, что сейчас все цены на жилье в России далеки от справедливых значений.

По словам Селезнева, «однушка» должна стоить в среднем 2,6-3 миллиона рублей, «двушка» — 3,3-3,8 миллиона рублей, а «трешка» — 4,6-5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в среднем квадратный метр жилплощади в Москве стоит 176,7 тысячи рублей.