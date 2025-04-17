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18:29, 17 апреля 2025Россия

Подросток сбросил с балкона петарду на россиянку с грудным ребенком

В Челябинске подросток сбросил с балкона петарду на мать с грудным ребенком
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинске подросток сбросил из окна петарду на мать с годовалым ребенком. Об этом пишет портал 74.RU.

Случай произошел возле многоквартирного дома на Краснопольском проспекте, где россиянка гуляла с ребенком, которого везла в коляске. Она рассказала, что петарда пролетела мимо, но разорвалась с сильным грохотом и напугала их.

«На этом участке шли только мы, человек будто целился. Пролетело чудом мимо коляски. Хлопок от взрыва раздался очень громкий, серьезно напугал нас. После хлопка я подняла голову и увидела, как на балконе возле открытого окна стоял молодой человек в черной кофте, я начала кричать ему, он убежал в квартиру», — вспомнила она.

По данным издания, полиция задержала 17-летнего студента. Он дает пояснения по факту произошедшего. «К нему и его законным представителям будут применены меры административного воздействия», — заключили в ведомстве.

Ранее в подмосковной Балашихе глыба льда с крыши рухнула на женщину с коляской. Россиянка повредила руку.

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