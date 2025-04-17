Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 17 апреля 2025Россия

Похожий на беспилотник объект сняли на видео над Москвой

Жители северо-запада Москвы сняли на видео похожий на беспилотник объект
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жители северо-запада Москвы сняли на видео похожий на беспилотник объект над зданием Тушинского суда. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном ролике видно, как над одной из высоток быстро пролетает устройство, схожее с дроном.

Бдительные жители Тушино сразу позвонили в 112, попросив проверить небо над районом. Столичные власти произошедшее никак не комментировали.

До этого стало известно, что украинский беспилотник попытался атаковать Москву. В трех столичных аэропортах вводились ограничения в целях безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что устройство было сбито средствами противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский депутат четыре года работал с Украины. Как это возможно и что он рассказал?

    В СК выступили за еще одно отягчающее обстоятельство во время преступления

    Чемоданы российских туристов взломали в аэропорту Дубая

    19-летний российский хоккеист установил рекорд в НХЛ в день дебюта

    Россиян предупредили о подорожании одного вида мяса

    СК проверит сообщение о получившем травму на уроке из-за учителя школьнике

    Российский студент загорелся при поджоге локомотива по заданию украинского куратора

    ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

    Путин начал переговоры с эмиром Катара

    Китай в десять раз сократил закупки нефти в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости