Похожий на беспилотник объект сняли на видео над Москвой

Жители северо-запада Москвы сняли на видео похожий на беспилотник объект

Жители северо-запада Москвы сняли на видео похожий на беспилотник объект над зданием Тушинского суда. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном ролике видно, как над одной из высоток быстро пролетает устройство, схожее с дроном.

Бдительные жители Тушино сразу позвонили в 112, попросив проверить небо над районом. Столичные власти произошедшее никак не комментировали.

До этого стало известно, что украинский беспилотник попытался атаковать Москву. В трех столичных аэропортах вводились ограничения в целях безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что устройство было сбито средствами противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.