Покусанной акулой на Мальдивах россиянке отказались возвращать деньги за экскурсию

Shot: Покусанной акулой на Мальдивах девушке отказались вернуть 30 тысяч рублей

Россиянке Екатерине, которую на Мальдивах покусала акула, отказались возвращать 30 тысяч рублей за экскурсию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что девушка пострадала во время снорклинга с акулами, экскурсию она приобрела в своем отеле за 350 долларов (28,8 тысячи рублей). Она потребовала вернуть потраченные деньги сразу после нападения хищника, однако получила отказ. Местные жители обвинили саму Екатерину в случившемся — якобы туристка спровоцировала акулу, надев белый купальник.

Россиянка также заявила, что из-за некачественно проведенной операции на Мальдивах на ее руке остался шрам, который теперь не получится убрать.

Ранее другая российская туристка поехала отдыхать на Мальдивы с компанией друзей и была укушена акулой-нянькой во время подводного плавания. Видео после нападения она разместила в соцсетях.