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12:07, 17 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Полковник высказался об уровне безопасности на Запорожской АЭС

Полковник Матвийчук: Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС угрожают мирному населению
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно обеспечивают безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Тем не менее, по его словам, атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают мирному населению около АЭС.

«Сейчас ЗАЭС находится в заглушенном состоянии, реактор клокочет внутри себя. Но, конечно, даже в таком случае разрушение реактора причинит огромные страдания населению», — сказал военный.

По его словам, авария на Запорожской АЭС в результате атаки беспилотников неизбежно приведет к заражению больших площадей, болезням среди мирного населения, загрязнению воды Днепра, впадающего в Черное море. Полковник подчеркнул, что это станет настоящей экологической катастрофой.

«В Киеве понимают это и пользуются сложившейся ситуацией. Они требуют, чтобы ЗАЭС находилась под управлением либо миротворцев, либо самой Украины. Но силы и средства, выделенные на оборону электростанции Россией, сейчас являются достаточными для обеспечения безопасности», — заключил Матвийчук.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ нейтрализовали в 300 метрах от площадки у корпуса ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

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