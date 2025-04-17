Пользу для российской экономики от ослабления санкций США оценили

Остапкович: Ослабление санкций только США не приведет к космическому улучшению

Ослабление санкций только со стороны США не приведет к фундаментальному и космическому улучшению для российской экономики. Пользу от смягчения ограничений для РФ оценил глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, его цитирует НСН.

По словам эксперта, значимость ограничений со стороны стран Евросоюза не стоит приуменьшать.

«Главные санкции — это прекращение импорта высокотехнологичной продукции, а она шла именно из Европы, второе важное ограничение — запрет на трансграничные расчеты, доступность SWIFT. Главное, чтобы сняли эти две санкции», — пояснил он.

На фоне объявленной американским президентом Дональдом Трампом торговой войны со всем миром цены на сырье могут обрушиться, что навредит российскому экспорту. Поэтому могут возникнуть проблемы бюджетного характера, и рост экономики РФ может быть ограничен 1,8-2,1 процента.

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» отметили, что непредсказуемая тарифная политика США усугубила неопределенность в глобальной экономике, и Россия оказалась на развилке между мягкой посадкой и шоком. К этому также привели жесткие действия Банка России, которые сказались на замедлении кредитования и темпов роста ипотечного портфеля. Кроме того, введение многоступенчатой шкалы НДФЛ и повышение налога на прибыль мотивировало бизнес «сдвинуть» экономическую активность и выплаты сотрудникам на конец 2024 года.