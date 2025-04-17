Последствия передачи ВСУ немецких ракет Taurus оценили

Полковник Матвийчук: Появление у ВСУ ракет Taurus не повлияет на боевые действия

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких крылатых ракет большой дальности Taurus не сможет в значительной степени повлиять на ход боевых действий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что российские системы противовоздушной обороны уже научились противостоять подобному оружию.

«О возможной передаче Taurus говорил лидер ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Но важно понимать, что он пока еще не канцлер. А, когда станет им, когда ознакомится с ситуацией на военно-промышленном рынке, возможно, изменит свою точку зрения, — допустил полковник. — Но в любом случае нам нужно быть готовыми к потенциальной передаче Taurus Украине».

По словам Матвийчука, российские военные уже знакомы с ракетами подобного типа. Он объяснил, что Taurus во многом похожи на Storm Shadow, способы борьбы с ними практически не отличаются.

«Это оружие — не что-то новое. ПВО его обнаруживает точно так же. Да, у Taurus приличная дальность — до 500 километров, они более модернизированные. Но принцип работы тот же, что и у Storm Shadow: там инерциальная система навигации, позиционирование через спутники. Если спутники отключить, ракета теряется. Так что наши военные будут сбивать Taurus так же, как и Storm Shadow», — убежден собеседник «Ленты.ру».

Ранее Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Киеву при условии согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».