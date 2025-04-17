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11:21, 17 апреля 2025Россия

Появились кадры с места взрыва на заводе под Москвой

В сети появились кадры с места взрыва на заводе «Вторалюминпродукт» в Люберцах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места взрыва на заводе подмосковных Люберцах. Их публикует Telegram-канал Shot.

На опубликованной записи виден дым, который идет от зоны, где располагаются строения, похожие на гаражи. Каких-либо звуков взрывов не слышно.

Взрыв, как уточняется, прогремел на заводе «Вторалюминпродукт». Информации о пострадавших и последствиях ЧП пока не приводится.

Изначально сообщалось, что взрыв в четверг, 17 апреля, прогремел на базе приема металла «Вторчермет». На место происшествия следуют сотрудники экстренных служб. Данных о причине ЧП пока нет.

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