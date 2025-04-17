Стало известно о взрыве на базе приема металла в Подмосковье

Shot сообщил о взрыве на базе приема металла в Люберцах

На местной базе приема металла «Вторчермет» в подмосковных Люберцах прогремел взрыв. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, сейчас на место происшествия едут экстренные службы. Причина инцидента не называется. Информация о пострадавших не поступала.

К посту приложены видеозаписи и фотография, на которых видно задымление в районе предполагаемого взрыва.

Ранее взрыв прогремел возле церкви Живоначальной Троицы в районе Зябликово в Москве. Как стало известно, сдетонировал электросамокат. Сообщалось, что огонь охватил будку охраны. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб владельца транспортного средства не обнаружили.

До этого взрыв произошел в агрокомплексе в районе деревни Высоково на западе Подмосковья. В результате на объекте вспыхнул мощный пожар. Жертвами происшествия стали четыре человека.