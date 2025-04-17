Премьер Литвы возмутился и призвал бизнес брать кредиты для оплаты налога

Премьер Литвы Палуцкас призвал бизнес страны брать кредиты для оплаты налога

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас предложил бизнесу республики брать кредиты для оплаты дополнительного налога. Его слова приводит LRT.

Политик возмутился предложением бизнес-ассоциаций Литвы брать в долг деньги на оборону. В ответ он сделал встречное предложение: «А вам, бизнесу, что, трудно взять кредит, чтобы заплатить дополнительный налог?» — задал риторический вопрос Палуцкас.

Премьер Литвы также признал, что источники финансирования из Европейского союза иссякают. «Следующий финансовый период будет скромным», — подытожил он.

Ранее Гинтаутас Палуцкас назвал неадекватными санкции в отношении граждан России и Белоруссии. «Нет, я бы не одобрил [законопроект об ужесточении санкций] (...) В каждом пришедшем видеть шпиона тоже неадекватно», — заявил глава кабмина Литвы.