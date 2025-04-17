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18:52, 17 апреля 2025Бывший СССР

Премьер Литвы возмутился и призвал бизнес брать кредиты для оплаты налога

Премьер Литвы Палуцкас призвал бизнес страны брать кредиты для оплаты налога
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас предложил бизнесу республики брать кредиты для оплаты дополнительного налога. Его слова приводит LRT.

Политик возмутился предложением бизнес-ассоциаций Литвы брать в долг деньги на оборону. В ответ он сделал встречное предложение: «А вам, бизнесу, что, трудно взять кредит, чтобы заплатить дополнительный налог?» — задал риторический вопрос Палуцкас.

Премьер Литвы также признал, что источники финансирования из Европейского союза иссякают. «Следующий финансовый период будет скромным», — подытожил он.

Ранее Гинтаутас Палуцкас назвал неадекватными санкции в отношении граждан России и Белоруссии. «Нет, я бы не одобрил [законопроект об ужесточении санкций] (...) В каждом пришедшем видеть шпиона тоже неадекватно», — заявил глава кабмина Литвы.

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