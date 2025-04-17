Продажи одного вида сладостей в России выросли

«Нильсен»: В марте 2025 года продажи белого шоколада выросли на 22,9 процента

В марте 2025 года продажи белого шоколада в России выросли на 22,9 процента. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» сообщает газета «Ведомости».

В денежном выражении белый шоколад стал самым быстрорастущим сегментом. Его продажи увеличились на 22,9 процента год к году, в то время как обычного шоколада — на 10,4 процента. В натуральном выражении продажи белого шоколада с апреля 2024-го по март 2025 года выросли на 2,5 процента.

Белый шоколад готовится преимущественно с использованием какао-масла, сахара, молока или сливок, и какао-стружка или порошок какао там отсутствуют, пояснил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Какао-бобы, из которых изготавливают обычный шоколад, начали стремительно дорожать из-за неурожая в Западной Африке (ключевой регион-поставщик). В 2024 году биржевая цена на какао-бобы выросла в 2,8 раза. По данным биржи ICE, фьючерсы на какао в США превышали 11 900 долларов за тонну. Майские фьючерсы на площадке сейчас оцениваются в 8002 доллара за тонну. Из-за подорожания шоколадных сладостей потребители переходят на сладости с более низким содержанием какао, пояснил Березнюк.

Как отмечают в NTech число товарных позиций в категории белого шоколада увеличилось за 2024 год на 28,7 процента из-за желания покупателей «попробовать что-то новое» на фоне роста доходов. «Молочный шоколад уже давно стал привычным для потребителей. В то время как белый — относительно новый и не самый массовый продукт», — пояснили в компании.

В Международной организации по какао (ICCO) уже заявили, что 2025-й может стать годом завершения общемирового дефицита какао-бобов. Сезон 2024/2025 годов будет лучше, чем сезон 2023/2024 годов, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются производители. В данном случае речь идет о погодных условиях, болезнях, вредителях, старых деревьях и прочем. ICCO считает, что мировое предложение какао вырастет почти на 7,8 процента до 4,840 миллиона тонн, а спрос упадет почти на 4,8 процента, до 4,650 миллиона тонн.