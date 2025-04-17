Работавший с Украины российский депутат рассказал об обысках местных силовиков

РИА Новости: Работавшего с Украины депутата Носика подвергали обыскам

Депутат Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаил Носик, четыре года работавший с Украины через VPN, во время нахождения в соседней стране подвергался обыскам местных силовиков. Об этом парламентарий рассказал в разговоре с комиссией по этике, детали которого раскрыло РИА Новости.

Как следует из решения, которое имеется в распоряжении агентства, в марте комиссия созвонилась с Носиком через мессенджер, чтобы обсудить представление прокурора об устранении нарушений его статуса депутата. Тогда депутат пояснил, что находится в Днепропетровске и не может выехать с Украины из-за отсутствия гражданства страны или вида на жительство.

Носик пояснил, что пытался организовать выезд через немецкий и турецкий Красный Крест, однако получил отказ. А в посольстве Израиля россиянину предложили фиктивный брак с израильтянкой за деньги, но его это не устроило. При этом в марте 2022 года на него донесли в украинские правоохранительные органы родственники, сообщившие о якобы находящихся на хранении карабинах. Это стало причиной обысков сотрудниками местной миграционной службы. «Сразу после доноса ко мне приехали, приняли, провели обыск, просмотрели все мои документы и квитанции, забрали 800 евро и около 50-80 тысяч рублей, пробовали снять деньги с банковской карты, но не получилось. Также украли автомобиль, ПТС и СТС», — цитирует РИА Новости пояснения парламентария на комиссии.

Он добавил, что посодействовать в выезде украинские правоохранители отказались. Отпустили Носика только после того, как его родственники откупились от силовиков двумя бутылками коньяка. После этого случая политик сразу сменил место жительства, продолжив при этом работать через VPN, принимая граждан и поддерживая связь с коллегами онлайн. При этом он не хотел слагать с себя полномочия, считая, что «работает не хуже других депутатов». Несмотря на это, комиссия пришла к выводу, что проживание на Украине препятствует исполнению политиком обязанностей, и инициировала процедуру досрочного прекращение его полномочий.

Ранее в беседе с продюсером журналиста Александра Юнашева Носик пояснил, что уехал на Украину еще до начала специальной военной операции, чтобы помочь родственникам с воспитанием внука. Он также сообщил, что хочет вернуться в Россию при первой же возможности.