Раскрыта цель визита Мелони в Вашингтон

WSJ: Мелони встретится с Трампом, чтобы сохранить прочную связь США с Европой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретится с президентом США Дональдом Трампом с целью попытаться сохранить прочную связь Соединенных Штатов с Европой. Такие намерения политика раскрывает The Wall Street Journal (WSJ).

«Более широкая цель Мелони — сохранить прочную связь США с Европой, позиционируя себя как потенциальный мост между западными союзниками», — говорится в материале.

По информации газеты, Мелони пыталась сохранить благосклонность Трампа к континенту, призывая европейских коллег избегать конфронтации с Вашингтоном. Кроме того, она отказывалась критиковать американскую администрацию за сближение с Россией, несмотря на ее твердую поддержку Украины.

В попытке улучшить отношения между США и Европой премьер-министр Италии также выступила против планов Великобритании и Франции отправить миротворческие войска на Украину и заявила, что ее страна увеличит военные расходы как минимум до двух процентов ВВП, как того требует Трамп.

Ранее издание Politico писало, что Мелони встретится с Трампом в Вашингтоне 17 апреля, чтобы добиться от американского лидера уступок. Итальянский премьер убеждена, что торговые угрозы Трампа являются частью его переговорной тактики.