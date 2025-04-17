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07:19, 17 апреля 2025Россия

Раскрыта возможная тактика российских бойцов по зачистке монастыря в Горнале

Эксперт по БПЛА Федутинов: Российские военные будут действовать нешаблонно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов раскрыл ТАСС, что российские войска могут использовать нешаблонные подходы как в тактическом плане, так и в плане применяемых средств при освобождении Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области.

По словам эксперта, в ходе спецоперации российские бойцы уже неоднократно отмечалось, что успех достигался за счет применения нешаблонных подходов и в тактическом плане, и в плане используемых средств.

«Не исключено, что и в этом плане наши военные продемонстрируют нечто подобное», — отметил Федутинов.

Ранее на Украине восхитились высокой скоростью анализа ошибок, допущенных на поле боя, российскими войсками. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Раптор отметил, что ВСУ сталкиваются с трудностями из-за способности российских войск к обучению и работе над ошибками. По словам Раптора, позитивный настрой украинских военных в начале боевых действий пропал из-за преимущества Вооруженных сил России (ВС РФ) на фронте.

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