Раскрыта выгода Трампа от снятия санкций с России

Bloomberg: Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине

Президент США Дональд Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине», — говорится в материале.

Как отмечает издание, помимо мира, важную роль играют и коммерческие интересы США. Утверждается, что американский лидер видит экономическую возможность в перезагрузке отношений между Россией и США.

Ранее американская сторона назвала условие обсуждения снятия антироссийских санкций. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс отметил, что США не планируют обсуждать отмену санкций против России до прекращения огня на Украине.