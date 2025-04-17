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08:04, 17 апреля 2025Мир

Раскрыта выгода Трампа от снятия санкций с России

Bloomberg: Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетОтмена санкций против России
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине», — говорится в материале.

Как отмечает издание, помимо мира, важную роль играют и коммерческие интересы США. Утверждается, что американский лидер видит экономическую возможность в перезагрузке отношений между Россией и США.

Ранее американская сторона назвала условие обсуждения снятия антироссийских санкций. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс отметил, что США не планируют обсуждать отмену санкций против России до прекращения огня на Украине.

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