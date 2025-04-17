Раскрыто отношение россиян к сленгу зумеров

«VK Знакомства»: Почти треть россиян находят регионализмы привлекательными

Сервис «VK Знакомства» выяснил, какие слова и выражения вызывают симпатию у россиян при онлайн-общении. Согласно опросу, проведенному в апреле 2025 года, 50 процентов участников считают, что схожий стиль переписки помогает быстрее наладить контакт.

Наибольшую симпатию вызывают теплые разговорные выражения — такие как «обнимашки» и «чмок» (42 процента). Также участники положительно оценили регионализмы вроде «шоркать», «чаевать» и «фазанка» — их отметили 27 процентов опрошенных. Привычный интернет-сленг, например, «рофл» и «флуд», поддержали 15 процентов.

Наименее приятным оказался зумерский сленг. Так, 36 процентов участников признались, что такие слова, как «краш» и «кринж», вызывают у них раздражение. Интересно, что даже среди молодежи (18-24 года) зумерская лексика раздражает 34 процента респондентов.

18 процентам опрошенных не нравятся русифицированные англицизмы — например, «респект» или «юзать». Еще 14 процентов утомляют старомодные выражения и фразеологизмы вроде «интересно девки пляшут».

При этом региональные слова вызывают у людей интерес и симпатию. Почти треть (27 процентов) объяснили, что такие слова звучат естественно и добавляют колорита. Каждый четвертый готов использовать в переписке диалекты, если узнает их от собеседников из других регионов. Особенно часто об этом говорят зумеры (18-24 года — 27 процентов) и миллениалы (25-34 года — 22 процента).

Большинство не стесняются задавать уточняющие вопросы — 61 процент участников опроса готовы спросить значение непонятного слова, треть — попытаются понять его по контексту или найдут информацию самостоятельно.

В опросе приняли участие 1600 пользователей из разных регионов России.

Ранее российский дейтинг-сервис «VK Знакомства» выяснил, какие темы вызывают наибольший дискомфорт на первом свидании, и назвал главные «ред флаги».