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13:50, 17 апреля 2025Ценности

Раскрыты неожиданные способы удалить пятна пота с одежды

Соучредитель Махон бренда Make Waves: Носки помогут удалить пятна пота с одежды
Мария Винар

Фото: freepik

Представители бренда дезодорантов Make Waves раскрыли неожиданные способы удалить пятна пота с одежды. Соответствующий комментарий приводит The Sun.

По словам экспертов, в борьбе с загрязнениями могут помочь носки или колготки. Так, специалисты посоветовали потереть ими пятно на изделии до его полного исчезновения. «Это самый быстрый и простой способ удаления пятен, и он лучше всего работает, когда вы спешите и хотите удалить белые пятна с черной или другой темной одежды», — объяснил соучредитель упомянутой марки Оуэн Махон.

Кроме того, избавиться от пятен дезодоранта можно с помощью лимонного сока. Его необходимо смешать с водой и перелить в распылитель. Такой способ отлично подойдет для белой одежды, отмечают собеседники издания.

В заключение эксперты упомянули пищевую соду, которую также нужно смешать с водой в соотношении 3:1. Полученную пасту можно наносить на вещи перед стиркой.

Ранее бьюти-блогерша Джейд Холланд Купер раскрыла простой способ защитить белую одежду от пятен косметики.

ЖЗЛ
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