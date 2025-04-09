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15:23, 9 апреля 2025Ценности

Блогерша раскрыла простой способ защитить белую одежду от пятен косметики

Мария Винар

Кадр: @jadehollandcooper / TikTik

Бьюти-блогерша Джейд Холланд Купер раскрыла простой способ защитить белую одежду от пятен косметики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, насчитывающей 16 тысяч подписчиков.

В размещенном видео инфлюэнсерша рассказала, что перед тем, как надеть рубашку упомянутого цвета, она распыляет лак для волос на воротник и его внутреннюю часть. После этого она оставляет средство на одну минуту до полного впитывания в ткань. «Это ответ на вопрос, как быть уверенной, что макияж или автозагар не испачкают вашу рубашку. Средство также отлично работает на рукавах», — подчеркнула автор ролика.

Подписчики поблагодарили юзершу за рекомендацию в комментариях. «Если это сработает, то вы изменили мою жизнь», «Я так делаю со всей своей светлой одеждой. Работает отлично», «О боже, это меняет жизнь», «Спасибо! Это так просто», — высказывались они.

В феврале закупщик бренда нижнего белья Pour Moi Эмма Вудроу раскрыла оптимальную частоту стирки бюстгальтеров.

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