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05:54, 17 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о знакомстве исполнителей теракта в «Крокусе»

Адвокат Власов: Исполнители встретились за несколько дней до теракта в «Крокусе»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Reuters

Адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов заявил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились друг с другом всего лишь за несколько дней до нападения на концертный зал. Его слова приводит РИА Новости.

Власов уточнил, что исполнители встретились в Москве всего за несколько дней до нападения. Они приехали из разных мест.

«Мой подзащитный приехал из Новосибирска. До этого их координировали отдельно по переписке в Telegram», — отметил юрист.

Ранее Власов заявил, что исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми. Кроме того, физическое состояние подсудимых также оценили как удовлетворительное.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

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