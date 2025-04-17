Россиянам подсказали способы снизить калорийность пасхального меню

Врач Кашух призвала заменить в куличе масло на творог для снижения калорийности

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух подсказала россиянам, как снизить калорийность пасхального меню. Несколькими способами врач поделилась в беседе с «Известиями».

Как отметила Кашух, при приготовлении кулича лучше уменьшить количество сахара, либо же найти ему замену. При замешивании теста стоит использовать не сливочное масло, а творог. Для глазури медик призвала выбирать низкокалорийный йогурт.

Также, по словам врача, вместо обычной муки можно использовать цельнозерновую, отруби и бананы. Кроме того, специалистка предложила заменить кулич на печенье или фруктовое желе, калорийность которых тоже легко регулируется. Если человек все же решил поставить на праздничный стол традиционное пасхальное угощение, то один-два кусочка не скажутся негативно на фигуре, но только в том случае, если в остальное время он правильно питается, заключила Кашух.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно выбрать кулич в магазине. По ее словам, всегда необходимо читать состав продукта, поскольку в нем зачастую имеются различные консерванты.