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15:33, 17 апреля 2025Моя страна

Россиянин вернулся в родной город из США и сэкономил на операции 74 миллиона рублей

Россиянин вернулся в Улан-Удэ ради пересадки почки и сэкономил 900 тыс долларов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мужчина вернулся из США в родной Улан-Удэ на операцию по пересадке почки и сэкономил 900 тысяч долларов (74 миллиона рублей). Об этом рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в Telegram-канале.

Россиянину успешно пересадили почку его матери в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко. По словам пациента, он приехал в Россию, поскольку здесь операции по трансплантации от родственного донора проводят бесплатно.

Лудупова рассказала, что навестила мужчину: он уже идет на выписку. Она пожелала ему и его матери скорейшего выздоровления и поблагодарила за слаженную работу врачей. «Этот случай является ярким примером того, что наша отечественная медицина находится на высоком уровне, а наши бурятские врачи — это настоящие высококвалифицированные профессионалы своего дела», — заявила министр.

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Бурятия стала 35-м российским регионом, в котором трансплантируют органы. Первая пересадка почки от родственного органа прошла в сентябре 2021 года. Сейчас на счету бурятских врачей более 15 подобных процедур.

Ранее сообщалось, что врач — анестезиолог-реаниматолог из Воронежа во время длительного перелета оказала попутчику в самолете медицинскую помощь и спасла его от интоксикации. У 36-летнего мужчины было острое отравление, сопровождавшееся диареей

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