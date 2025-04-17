Россиянина задержали за призывы к терроризму в соцсетях

В Ленинградской области полиция задержала мужчину за призывы к терроризму

В Ленинградской области полиция задержала 49-летнего местного жителя за призывы к терроризму в соцсетях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). У него забрали телефон.

12 апреля в полицию сообщили, что местный житель публикует на своей странице в социальной сети призывы к терроризму и оправдывает его. Мужчину поймали в тот же день на 46-м километре автодороги «Шлиссельбург — Путилово — Нижняя Шальдиха — Назия».

Ранее сотрудники ФСБ выявили в интернете публикации жителя Калужской области с призывами к насилию по отношению к чиновникам и силовикам.

