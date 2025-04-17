Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:58, 17 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за призывы к терроризму в соцсетях

В Ленинградской области полиция задержала мужчину за призывы к терроризму
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области полиция задержала 49-летнего местного жителя за призывы к терроризму в соцсетях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). У него забрали телефон.

12 апреля в полицию сообщили, что местный житель публикует на своей странице в социальной сети призывы к терроризму и оправдывает его. Мужчину поймали в тот же день на 46-м километре автодороги «Шлиссельбург — Путилово — Нижняя Шальдиха — Назия».

Ранее сотрудники ФСБ выявили в интернете публикации жителя Калужской области с призывами к насилию по отношению к чиновникам и силовикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержание мигрантов в московской бане обернулось международным скандалом. Как развивались события?

    Российские туристы массово устремились в маленькие города страны

    Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

    Россиянка отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за скользкую дорогу

    Работавший с Украины российский депутат рассказал об обысках местных силовиков

    Европейский центробанк приготовился к торговой войне и снизил ставки

    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

    Пассажиры получили травмы из-за обрушения потолка в салоне самолета в США

    Опубликовано качественное фото китайского J-XDS

    Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости