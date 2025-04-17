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15:05, 17 апреля 2025Культура

Российская песня стала хитом в Польше

Песня российских школьниц «Сигма-бой» стала хитом стриминг-сервисов в Польше
Андрей Шеньшаков

Кадр: Мария Янковская / YouTube

Песня российских школьниц Betsy и Марии Янковской «Сигма-бой» стала хитом в Польше. Об этом пишет местное издание Onet.

Журналисты отмечают, что из-за популярности трека на территории польского государства стриминг-сервисы подверглись критике на Украине. Там «Сигма-бой» считают пропагандистским произведением, которое «способствует закреплению положительного образа России у европейской молодежи».

«Несмотря на это, песню распевают школьники и их родители по всей стране», — добавляет издание.

Ранее стало известно, что депутат Европарламента Риль призвала запретить песню «Сигма-бой» 14-летних исполнительниц из России.

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