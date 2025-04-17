Российские войска уничтожили скопление бойцов и техники ВСУ на донецком направлении

Минобороны опубликовало кадры уничтожения скопления бойцов и техники ВСУ

Российские войска уничтожили скопление бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Кадры атаки публикует в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Расчеты FPV-дронов Центра "Рубикон" уничтожили живую силу и военную технику ВСУ на донецком направлении», — говорится в публикации Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, как российский дрон-камикадзе влетает в пункт временного расположения украинских войск и взрывается.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Успеновка. По словам военкора Андрея Руденко, в ходе операции, проведенной военнослужащими мотострелкового полка группировки «Центр», уничтожены военная техника и дроны ВСУ.