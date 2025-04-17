ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Военкор Руденко: ВС России взяли под контроль село Успеновка в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль село Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР) на красноармейском направлении. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Штурм проходил малыми группами под прикрытием БПЛА и артиллерии. Благодаря решительности штурмовиков и грамотному командованию противник был вытеснен из населенного пункта», — отметил он.

По словам Руденко, в ходе операции, проведенной военнослужащими мотострелкового полка группировки «Центр», уничтожены военная техника и дроны ВСУ. Продвижение было затруднено из-за открытой местности и укреплений в школе.

Ранее ВС РФ заняли Преображенку в ДНР. Суточные потери противника превысили 385 человек.