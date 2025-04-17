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20:19, 17 апреля 2025Россия

Российский храм попал под минометный обстрел и удары дронов ВСУ

ВСУ обстреляли из минометов и ударили дронами по храму в Брянской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Храм в Брянской области попал под удар дронов и обстрел из минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подвергся храм-часовня в селе Зерного Суземского района.

«Покушаясь на святыни, враг показывает свое истинное лицо. Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру!» — написал чиновник.

17 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки совершили 10 атак на объекты российской энергетики. Удары наносились по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

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