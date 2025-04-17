Рубио и глава офиса Зеленского оказались в одном месте

Глава офиса Зеленского Ермак прибыл в Париж на встречу с коалицией желающих

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Париж на встречу с представителями «коалиции желающих». Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции решительных и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании», — рассказал глава офиса президента.

Кроме него в столицу Франции отправились глава МИД республики Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Отмечается, что они также запланировали встречи с представителями США, находящимися в Париже.

До этого Госдеп США сообщал, что с 16 по 18 апреля в городе будут находиться спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Госсекретарь США Марко Рубио. Отмечается, что они планируют обсудить урегулирование украинского конфликта с европейскими партнерами.