Семейный подряд крал товары у дальнобойщиков по ночам и попался

В Красноярском крае осудят семейный подряд за кражи товаров из фур

Перед судом предстанет семейный подряд из Тайшета Иркутской области, который регулярно похищал товары из фур дальнобойщиков и затем продавал их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в подряд входили отец семейства 1966 года рождения, его жена и двое сыновей — 1987 и 1993 годов рождения. Ночью мужчины проникали в большегрузы и похищали имущество, которое там находилось. Продажей краденного и распределением дохода занималась супруга.

Вскоре их задержали. Дома у них обнаружили два автомобиля, использованные для хищений товаров, бытовую технику, одежду, запчасти и ювелирные изделия.

Общий ущерб от действий семейного подряда составил около 1,5 миллиона рублей. Пострадавшими признали пять компаний.

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