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08:06, 17 апреля 2025Силовые структуры

Семейный подряд крал товары у дальнобойщиков по ночам и попался

В Красноярском крае осудят семейный подряд за кражи товаров из фур
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Перед судом предстанет семейный подряд из Тайшета Иркутской области, который регулярно похищал товары из фур дальнобойщиков и затем продавал их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в подряд входили отец семейства 1966 года рождения, его жена и двое сыновей — 1987 и 1993 годов рождения. Ночью мужчины проникали в большегрузы и похищали имущество, которое там находилось. Продажей краденного и распределением дохода занималась супруга.

Вскоре их задержали. Дома у них обнаружили два автомобиля, использованные для хищений товаров, бытовую технику, одежду, запчасти и ювелирные изделия.

Общий ущерб от действий семейного подряда составил около 1,5 миллиона рублей. Пострадавшими признали пять компаний.

Ранее жители Башкирии забрали ящики пива после ДТП на трассе, где опрокинулась фура, которая везла груз с алкогольным товаром.

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