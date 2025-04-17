Школьница с татуировкой исчезла с детской площадки в российском городе

Е1.ru: Школьница с татуировкой на руке исчезла с площадки в Екатеринбурге

Школьница с татуировкой на руке исчезла с детской площадки в районе Химмаша в Екатеринбурге. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, 15-летняя горожанка нуждается в медицинской помощи. До этого она никогда не пропадала, утверждают знакомые.

Полицейские уже проверили всех друзей несовершеннолетней, результатов это не принесло. «Семья благополучная. Девочка учится на домашнем обучении», — пояснили жители.

В день исчезновения девочка была одета в широкие серые джинсы, серые кроссовки, черный худи с капюшоном и рисунком сердца в виде паутины. У нее есть особые приметы — на правой руке тату — сердце, а еще несовершеннолетняя картавит.

К поискам подростка также привлекли волонтеров.

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