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09:39, 17 апреля 2025Россия

Школьница с татуировкой исчезла с детской площадки в российском городе

Е1.ru: Школьница с татуировкой на руке исчезла с площадки в Екатеринбурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Школьница с татуировкой на руке исчезла с детской площадки в районе Химмаша в Екатеринбурге. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, 15-летняя горожанка нуждается в медицинской помощи. До этого она никогда не пропадала, утверждают знакомые.

Полицейские уже проверили всех друзей несовершеннолетней, результатов это не принесло. «Семья благополучная. Девочка учится на домашнем обучении», — пояснили жители.

В день исчезновения девочка была одета в широкие серые джинсы, серые кроссовки, черный худи с капюшоном и рисунком сердца в виде паутины. У нее есть особые приметы — на правой руке тату — сердце, а еще несовершеннолетняя картавит.

К поискам подростка также привлекли волонтеров.

Ранее сообщалось, что в Таганроге школьник решил наказать родителей и ушел жить на теплотрассу.

ЖЗЛ
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