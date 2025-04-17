СК проверит сообщение о получившем травму на уроке из-за учителя школьнике

В Петербурге СК начал проверку после сообщения о травме ученика на уроке

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства причинения травмы ученику на уроке в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 16 апреля учитель одной из школ Пушкинского района ударил по голове ученика. Пострадавший с родителями обратились в больницу.

Сотрудники СК организовали проведение доследственной проверки по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что на Урале тренер спортивной школы в Нижнем Тагиле пренебрег правилами техники безопасности на велотренировке, что привело к тому, что один из несовершеннолетних спортсменов попал в ДТП.