На пренебрегшего техникой безопасности российского тренера завели уголовное дело

На Урале тренеру грозит до 6 лет колонии из-за смерти ребенка на велотренировке

На Урале тренер спортивной школы в Нижнем Тагиле пренебрег правилами техники безопасности на велотренировке, что привело к тому, что один из несовершеннолетних спортсменов попал в ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Мужчина подозревается по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»). По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы в колонии.

По данным следствия, 20 марта тренер пренебрег необходимыми мерами для безопасности группы несовершеннолетних велосипедистов на тренировке, которая проходила на автотрассе Пышма — деревня Талица. В результате 14-летний подросток столкнулся с легковым автомобилем. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае детского тренера задержали за домогательства воспитанников.